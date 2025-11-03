Esnafa destek verdi

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Lefke Hurma Festival, yoğun katılımla gerçekleşti. Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, renkli etkinliklere sahne oldu.

Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bazı siyasi isimler, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında kurulan stantlarda Kıbrıs’a özgü ürünler satışa sunuldu. Cumhurbaşkanı Erhürman, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve Lefke halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, festivalin bu yılki temasının “Kıbrıs kültürü” olduğunu belirterek, festivalde kültürel ürünlerin yanı sıra uygulama alanlarına da yer verdiklerini ifade etti. Karlıtaş, amaçlarının Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve geçmişten gelen mirası geleceğe aktarmak olduğunu vurguladı. Ayrıca hurmanın anavatanı Lefke’yi kırsal turizmle kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise tüm sıkıntılara rağmen Lefke bölge halkının üretimden kopmadığını vurguladı. Kaya, Lefke’nin eğitim, turizm ve üretim üçgeninde gelişme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, daha iyi şartlarda üretim yapılmasını temenni etti ve festivale katılan ile katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festival, dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam ederek katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Antik Liman şenlendi

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Baklava Festivali, KKTC’de gerçekleştirildi. Girne Antik Liman'da düzenlenen festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda davetli katıldı. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Belediyesi’nin katkıları ile 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Baklava Festivali'nde davetlilere baklava ikram edildi. Türkiye ve KKTC'den halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı festivalde, baklava çeşitlerinin yanı sıra KKTC mutfağından tatlılar da sergilendi.