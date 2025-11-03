banner564

Merit Park Hotel, yoğun geçen yaz dönemini çalışanlarına özel düzenlediği renkli bir partiyle sonlandırdı

Yeni sezon için enerji depolandı

Merit Park Hotel, yoğun geçen yaz sezonunu çalışanlarına özel düzenlediği renkli bir partiyle sonlandırdı. 

Otel personelinin motivasyonunu artırmak ve emeklerini ödüllendirmek amacıyla organize edilen “Ya-za Veda Partisi”, eğlence dolu atmosferiyle unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Etkinlik, lezzetli barbekü sunumlarıyla başladı. Farklı departmanların yarıştığı ödüllü oyunlar çalışanla-ra hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşattı. 

“Anla Beni” oyununun yanı sıra canlı langırt, rodeo, basketbol ve sumo güreşi gibi aktiviteler de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Yaratıcılığını sergilemek isteyen çalışanlar için kurulan çömlek atölyesi renkli görüntülere sahne oldu. Özel hazırlanan kokteyllerle tatlanan gece, DJ performansıyla ritmin yükseldiği müzik dolu bir atmos-ferde sona erdi.
 

