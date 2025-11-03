‘Atak’ diplomasi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçtiğimiz perşembe günü Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaret, dünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Kombos’un Hindistan’a ziyaretinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in mayıs ayında Hindistan’a yapacağı ziyaretin ön hazırlığı mahiyetinde olduğunu yazdı.

Kombos’un ziyareti öncesinde Rum Dışişleri Bakanı tarafından Yeni Delhi’ye yapılan son ziyaretin 14 yıl önce Markos Kiprianu’nun bakanlığı döneminde gerçekleştiğini kaydeden gazete, Hindistan Başbakanı Narendra Mondi’nin 20 yılın ardından geçen haziran ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Gazeteye göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise Kombos’u karşılaması esnasında yaptığı konuşmada ülkesinin gerek Güney Kıbrıs gerek de Avrupa Birliğiyle (AB) olan bağlarının güçlenmesinin temel öncelik olduğunu söylerken, Rum kesiminin Avrupa-Hint ilişkileriyle ilgili sarsılmaz desteğine ilişkin takdirini de ortaya koydu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar konuşmasında, Hindistan Başbakanı Mondi’nin Güney Kıbrıs ziyareti esnasında imzalanan kapsamlı bir ortaklık ilişkisi uygulanmasına dair ortak bildiriye de atıfta bulundu.

Kombos ile Jaishankar’ın geçen eylül ayında gerçekleştirilen BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 2025-2029 ortak eylem planı konusunda mutabık kaldıklarını ve bunun tüm iş birliği alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediğini de kaydeden gazete, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’ın eylem planının hali hazırda uygulanmaya başladığını söylediğini de iletti.

Haberde Güney Kıbrıs’ın mevcut stratejik ilişki ve Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı ışığında ileriye götürdüğü yeni strateji çerçevesinde, AB-Hindistan ilişkilerinin güçlenmesini desteklediği de kaydedildi.

Esas konunun serbest ticaret anlaşmasının imzalanması olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın ilgili müzakerelerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını desteklediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın Avrupa ve geniş bölgeye erişmesinde bir kavşak noktası olarak faaliyet göstermeye hazır olmasının önemli olduğuna da dikkat çekti.

