Üstel: Sadece inşaat demirleri kontrol edilecek

İthalat ve ihracatı düzenleme ve denetim tüzüğünde yapılan değişiklik sonrasında inşaat sektörüne ‘son darbenin vurulduğu’ yönündeki tepkiler üzerine açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa gümrüğüne kurulan laboratuvarın sadece inşaat demirlerini kontrol edebileceğini söyledi.

Laboratuvarda ithal demirlerin depreme dayanaklığının ölçüleceğini belirten Üstel, sektörün bürokratik işlemlerle sıkıntıya düşürülmeyeceğini belirtti.

Tüzüğün uygulanmasında herhangi bir gecikme veya bürokratik sorun yaşanmayacağını belirten Üstel “deprem kuşağında olan bir ülkenin ithal ettiği demirlerin sağlamlığı herkes için gerekli ve faydalıdır” dedi.

Gürcafer: Bekleme olmayacak

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de yaptığı açıklamada, tüzük değişikliği çerçevesinde ülkeye giren demirlerin Mağusa Limanı’nda kurulan yeni laboratuvarda test edileceğini söyledi.

Sektörün, bürokratik işlemlerden endişesini değerlendiren Gürcafer, limanda bekleme ve gecikme olmayacağını dile getirdi.

