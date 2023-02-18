Paskalya öncesindeki perhizin başlangıcı olan "Kathara Deftera"dan (Temiz Pazartesi) 11 gün önce düzenlenen Limasol'daki “Tsiknopempti” kutlamalarının, Karnaval Kralının şehre girmesiyle önceki gün başladığı bildirildi.

Politis gazetesi, 100 yılı aşkın süredir düzenlenen ve 11 gün sürecek olan Limasol Karnavalı’nın başlangıcına işaret eden bu kutlamalara, Limasol halkının yoğun ilgi gösterdiğini yazdı.

Haberde, ilk günden itibaren Limasol’un birçok bölgesinde eğlenceler düzenlendiği ve binlerce insanın etkinliklere katıldığı kaydedildi.