İğrenç bir durum

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda 51 yaşındaki adam 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada kan donduran iddialar aktarıldı.

Polis şikayetin psikolog İzlem Gülmez tarafından yapıldığı belirtildi. Çocuğun okula gitmek istememesi nedeniyle annesi tarafından psikoloğa götürüldüğü, 10 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını anlattığı ve durumun polise yansıdığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlı H.A.’ nın 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında şu anda 10 yaşında olan erkek çocuğuna 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, 16 Şubat 2023 tarihinde psikolog İzlem Gülmez’in Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti. Polis, zanlı ile çocuğunun Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “Çocuğun cinsel istismarı ve Çocuğa cinsel saldırı” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.