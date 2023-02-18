Depreme hazır olmalıyız

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin yapacağı “deprem kesintisi” ile ilgili, “Kimsenin şüphesi olmasın toplanacak paranın bir kuruşuna kadar hesap vereceğiz” dedi.

İsias Otel sahiplerinin tutuklandığını belirten Üstel, diğer bölgelerde de yaşayan vatandaşlar olduğunu ve o bina sahiplerine de soruşturma başlatılacağını ifade etti.

Kamu binalarının kontrolden geçirilmeye başlandığını belirten Üstel, birçok okulun sorunlu olduğunu belirtti.

“Her şey olacakmış gibi hazır olmalıyız” diyen Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı’nın 15 aracı olduğunu ve bu araçların yıprandığını, İtfaiyenin de araç ve personel sorunu olduğunu anlattı. Üstel, sağlık ocaklarının da dayanıklı olmadığını belirtti.

“Deprem kesintisi” ile ilgili ise “Biz, çocukların anısını ve ülkenin geleceği şekillendirmek adına vatandaşlarımızdan yüzde bir kesinti yapacağız” diyen Üstel, ülkenin yaşanacak doğal afetlere hazır hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Postası’na konuşan Üstel, “Mahkemeye gidecekseniz gidin. Hiç sıkıntı yok. Bu ülkede tepeden tırnağa herkes fedekarlık yapacak.” dedi.

“Ya ülkemizi geleceğimizi hazırlayacağız ya da aynı şekilde gideceğiz” ifadesini kullanan Başbakan Üstel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kimsenin şüphesi olmasın toplanacak paranın bir kuruşuna kadar hesap vereceğiz. Özel komite kuracağız. Kim isterse komiteye de girecek; komitede alınan karar Bakanlar Kurulu’na girecek. Maliyenin fonuna ne kadar para kesilirse maliyenin online sisteminden halkımıza deklare etmiş olacağız.”

Üstel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem faciasının acısını derinden yaşadığımız, maneviyatı en yoğun şekilde hissettiğimiz şu günlerde, içinde bulunduğumuz üç aylarda Miraç Kandili’ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması en büyük temennimizdir.” dedi.

“Mübarek Miraç Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Miraç Kandilini tebrik eder, bu zor günlerin birlik ve dayanışma içerisinde aşılmasını umut ederim. Mübarek Miraç Kandili vesilesiyle, depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı yakınlarına başsağlığı ve metanet, yaralılara ise acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullanan Üstel, Miraç Kandili'nin halka, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur ve rahmet getirmesini, hayırlara vesile olması temenni etti.

