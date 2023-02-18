Gönüllülere ihtiyaç var

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye’deki deprem felaketi sonrasında Mağusa Arena’da başlatılan yardım kampanyasının hafta sonunda da aralıksız devam edeceğini duyurdu. Gazimağusa Belediyesi

tarafından yapılan açıklamada, “acil ihtiyaç malzemelerinin toplanmasının yanında, yardım paketlerinin ayrıştırılmasında işgücü olarak destek verecek gönüllü yardımseverlere ihtiyacımız olduğunu bildiririz” denildi.

Belediye’den yapılan açıklamada, Türkiye’deki depremzedelerle birlikte, yaşanan deprem nedeniyle ülkeye göç eden depremzedeler için de bazı ihtiyaçlar doğduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemize gelen depremzedelerin mümkünse kullanılmamış yorgan, yastık, battaniye nevresim,

0-2 yaş biberon ve kıyafet, oyuncak, çocuk maması, çocuk bezi, kadın pedi, soba, su ısıtıcısı (kettle), yetişkin kadın ve erkek için kıyafet, yeni çorap ve iç çamaşırı, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çeşitli konserve ile kuru gıda ve ayçiçek yağı gibi acil yardım malzemelerine ihtiyaçları olduğu bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Bu zorlu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabilmesi amacı ile depremzedeler için hafta sonunda da yardım kampanyasına aralıksız olarak devam edecek. İlk andan beri özveri ile çalışan Gazimağusa Belediyesi personeli ile işbirliği yapan duyarlı kent halkına teşekkür eder, acil ihtiyaç malzemelerinin toplanmasının yanında, yardım paketlerinin ayrıştırılmasında işgücü olarak destek verecek gönüllü yardımseverlere ihtiyacımız olduğunu bildiririz.”



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023, 11:09