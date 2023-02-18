Örnek dayanışma

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Serdarlı kadın üyeleri, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP) yararına lokma satışı yaparken, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) 120 bin TL bağışta bulundu.

Yapılan açıklamada, Gi-Ka Koop Serdarlı üyesi kadınların, dün lokma yapıp satarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) destek olduğu belirtildi.

Serdarlılı üye kadınların, kendi merkezlerinde ürettikleri lokmaları satarak elde edecekleri gelirin tamamını Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na bağışlayacaklarını açıkladıkları da kaydedildi.

Konut yapımına katkı

Öte yandan Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) 120 bin TL bağışta bulundu.

Dayanışma Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım Ant ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kazım Ant, 120 bin TL’lik bağış çekini, KTDP adına KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’na takdim etti.

Ant, başlatılan bu çalışmanın yüce bir görev olduğunu söyleyerek, başarı dileklerinde bulundu.

Birçok örgütün oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye'deki depremler nedeniyle evsiz kalanlara bin adet konteyner konut yapılması için kampanya başlatmıştı.

