banner564

19 yıllık mücadele

Rum askerinin cinayete kurban gittiği kanıtlandı

19 yıllık mücadele
banner598

    Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 19 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 26 yaşında olan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil, cinayet olduğu, Limasol Kaza Mahkemesi tarafından da tescil edildi.

   Fileleftheros gazetesi, Nikolau’nun ailesinin, Thanasis’in intihar etmeyip öldürüldüğünü ispat edebilmek için 19 yıl boyunca hukuki mücadele verdiğini yazdı.
   Haberde, mahkemenin verdiği kararla birlikte Nikolau’yu öldürenlerin kim olduğunun bulunması için yeni bir soruşturma başlatılacağı ifade edildi.
 

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 01:32
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üst düzey  katılım oldu
Üst düzey  katılım oldu
  1. KIBRIS

banner471

banner473