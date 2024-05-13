‘Anka II’ beğeni topladı

Akademi Sanat Derneği’nin “Anne ve Ninelerimize Saygı” sloganını taşıyan ve Kıbrıs kültürünü yansıtan ‘Anka II’ isimli sergisi önceki akşam Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

Kıbrıs kültürünün motifleri ve kumaşlarının birleştirilip “Anne ve Ninelerimize Saygı’ sloganıyla yola çıkılarak tasarlanan birbirinden anlamlı parçalar izleyenlerin beğenisine sunuldu.

‘Anka II’ defilesinin koleksiyonu ise Gencay Eroğlu ve Adem Öksüzoğlu tarafından hazırlandı.

Defile, Akademi Sanat Derneği bünyesinde bulunan halk dansları gruplarından 14 kişi ve Günkut Ajans’a bağlı 10 manken ile gerçekleştirildi.

Defile öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu birer konuşma yaptı.

