Polis seyretti

Son dönemde suç faaliyetlerinin dikey artış gösterdiği Güney Kıbrıs’ta cinayet, cinayete teşebbüs, güpegündüz ateş açma gibi olaylar artış gösteriyor.

Alithia gazetesi; geçtiğimiz Cuma akşamı yaşananları “Siyah Giyimli Adamlar Mesaj Vermek İçin Sokağa Çıktı… Gövde Gösterisi Yaptılar... Polis Karşı Kaldırımdan İzledi” başlıklarıyla manşetinden verdi.

Habere göre Lefkoşa’nın Rum kesiminin ve gece hayatını “iplerini ellerine almak isteyen” bir çeteye mensup 200 civarındaki siyah giyimli kişi, “karşı kaldırımdaki polis ekibinin gözünün içine baka baka ve hiçbir korku belirtisi göstermeden” bir eğlence mekanının önünde boy gösterdi.

Gövde gösterisinin, gün içerisinde karşıt çetenin, perşembe gecesi söz konusu mekana gideceği mesajı üzerine yapıldığı, siyah giyimli çete üyelerinin sabaha kadar mekan önünde beklediği kaydedildi. Uyarı mesajı üzerine bölgede konuşlanan polis devriyesi, mekanın karşı kaldırımından, çete üyelerinin gövde gösterisini izlemekle yetindi.

Gazete bu mekana birkaç kilometre mesafedeki bir spor merkezinin yanındaki otoparkta da uyarı mesajını veren rakip çetenin yine siyah giyimli mensuplarının toplandığını yazdı. Habere göre bölgeye gönderilen polis ekipleri tutuklama yapmadı, kimlik kontrolü ile yetindi. Otoparkta toplanan çete üyelerinin Bangladeş, Pakistan ve Suriyeli yabancılardan oluştuğu bilgisi verildi.