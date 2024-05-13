En özel  şarkılarını  seslendirdi

Türkiye’nin sevilen sesi Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Merit Park Hotel-Letafet Sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu konserde misafirler, sanatçıyı yoğun alkışlar ile karşıladı.

Saygıner’in geçmişten günümüze, birbirinden güzel parçalardan oluşan yeni repertuarı, dinleyenlerinden tam not aldı.

Sahnede sergilediği etkileyici performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken izleyicileri coşturmayı başardı.

Gecenin sonuna doğru, son parçalarını sevenlerinin arasında seslendiren Saygıner, şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları ile dans ederek unutulmaz bir geceye imza attı.



