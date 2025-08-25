2027’de sona ermeli

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler içerisinde elektrik üretimini tamamen mazot ve benzin gibi mineral yakıtlarla üreten tek ülke olan Güney Kıbrıs’ın atmosfere zehirli gaz salınımı hakkı için bir milyar 238 milyon Euro ödeme yaptığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi; Güney Kıbrıs’ın 2018’den bu yana ödenen miktarın fazlalığına dikkat çekerek, bu uygulamanın 2027 yılına kadar sonlandırılması yönünde çaba harcandığını yazdı.

Son dönemde yaşanan elektrik enerjisi kesintilerinde, mineral yakıtla çalışan birimlerden değil yenilenebilir enerji kaynaklarından kesinti yapıldığına dikkat çekilen haberde Rum Elektrik İdaresi (AİK) santrallerinin doğal gazla çalışan birimlere geçmeyi planladığı 2027’ye kadar bu durumun devam etmesi halinde gaz salınım hakkı için yapılması gerekecek ödemenin daha da artması beklendiği vurgulandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:40