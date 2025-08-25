‘Rehin tutuluyorlar’

Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan geçiş yaptıktan sonra İskele’de tutuklanan

5 Kıbrıslı Rum, güney basınında gündemden düşmüyor.

Kathimerini gazetesi, 5 Rum’un rehin tutulduğunu iddia ederken, aradan bir ay geçmesine rağmen hala daha ne olacağıyla ilgili belirsizliğin sürdüğünü ve yakın çevrelerinin, KKTC ma-kamlarının izlediği bu tutumla, söz konusu şahıslara eziyet çektirip stres yaşattığını söylediğini yazdı.

Gazete, tutuklu Rumlardan bazılarının ciddi sağlık sorunları olduğunu ve kendilerine bugüne kadar tıbbi yardım yapılmadığını ileri sürerek, bu tutukluluğun KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettiği” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’a misilleme olduğunu iddia etti.

Ne olmuştu

Zanlılar İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Zanlıların Akyar Geçiş Kapısı’ndan giriş işlemi yaptırmadan ülkeye geçtikleri tespit edilmişti.

Zanlılar hem casusluk hem de askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkemeye çıka-rılmış, 1 Ağustos tarihinde 13 saat süren duruşma sonrası tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişlerdi.

Polis, zanlıların 19 Temmuz’da askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini, bir tatil köyünde rahatsızlık verme suçunu işlediklerini ve 1974 sonrası KKTC vatandaşlarına ait tapu verilerini yasa dışı şekilde elde ettiklerini ileri sürmüştü.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:40