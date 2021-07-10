26 ülke sizden yana

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Güney Kıbrıs’ta yaptığı temaslar ve açıklamalar, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “AB’den Net Mesajlar” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmesinin söz konusu olmadığı” şeklindeki açıklamasını ön plana çıkardı.

Gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve ortak basın toplantısı düzenlediklerini yazdı.

Habere göre von der Leyen bir soru üzerine, Ankara’ya yönelik olarak “Kıbrıs’ta ayrı bir devlete ilişkin pozisyonun kabul edilmesinin mümkün olmadığını” söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in rahatsızlığını gizlemeyerek, Türkiye’ye yönelik net mesajlar gönderdiğini kaydeden gazete, von der Leyen’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret ve Maraş’la ilgili yeni açıklamalarla ilgili bilgiler ışığında, Avrupa düzeyinde geçtiğimiz ay alınan kararların, AB ile iyi ilişkiler isteyen komşulara, çok net mesajlar verdiği yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre von der Leyen, “AB’deki birliğin çok önemli olduğunu belirterek Avrupa düzeyindeki tüm 26 üye devletin Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye’den gelen mülteci akının nedeniyle AB’nin ek ekonomik yardımda bulunup bulunmayacağına yönelik bir soru üzerine von der Leyen, Güney Kıbrıs’ın artan mülteci baskısıyla karşı karşıya kaldığı konuları bildiklerini bunun gerek ikili düzeyde gerekse Avrupa Konseyi düzeyinde ele alındığını söyledi.

Konunun, 4 boyutlu olduğunu söyleyen von der Leyen, ilk ikisinin, siyasi sığınma başvurularının daha hızlı incelenmesi için Frontex ve Siyasi Sığınma birimi tarafından daha fazla desteklenmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Siyasi sığınmacıların geri kabulü ve iç dolaşımı ile ilgili olarak von der Leyen bu konunun masada bulunduğunu, AB’nin Türkiye ile bir anlaşma için müzakere aşamasında olduğunu da söyledi.

Kurtarma Planı

Bu arada Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde 1.2 milyar Euro değerindeki “Kurtarma ve Dayanaklılık Planı’nı”, düzenlenen özel bir törenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim ettiğini yazdı.

Gazete bahse konu içerisindeki paranın bu yıl içerisinde alınmaya başlanacağını ve 2026 yılında sona ereceğini belirtti.