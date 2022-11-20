3 gardiyana ek gözaltı

Rum Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada cinayete kurban giden Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davası sanıklarının tutukluluk süreleri bir kez daha uzatıldı. Rum basınında yer alan haberlere göre; olayla ilgili tutuklanan sanıklardan 3 gardiyan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Görevi ihmal suçlamasıyla Lefkoşa Mahkemesi’ne çıkarılan gardiyanların 6 gün daha tutuklu kalmalarına emir verildi.

Çıdan olayı

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çıdan,3 gün süren işkencecinin ardından

27 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Merkezi Cezaevi'nde naaşının bulunmasından 36 saat önce başlayan ve Çıdan’ın ölümüyle sonuçlanan olayların baş şüphelisinin, Çıdan’ın ölümünün ertesi günü ilk tutuklananlardan biri olan Kürt kökenli şahıs olduğunu yazmıştı.

Meydana gelen olayın ardından birçok tutuklama yapılırken, Çıdan’ın ailesi oğullarının ihmal sonucu öldürüldüğünü ifade ederek, davacı olacaklarını belirtmişti. Tansu Çıdan’ın annesi İlmiye Çıdan, Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulunarak yargı yoluyla haklarını arayacaklarını söylemişti. Çıdan, “Dava açacağız. “Vahşeti yaşadık. Gelinim, oğlumun cenazesini gördü; burnu kırık, gözü morarmış, vücudunda yaralar ve çizikler olduğunu söyledi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve nedenini öğreneceğiz. Bu konuda hükümetten yardım bekliyoruz. Üç gün boyunca işkence yapıldı ve kimse bunu fark etmedi mi? Rum cezaevi görevlileri yaşanan vahşeti görmezden geldi” ifadelerini kullanmıştı.