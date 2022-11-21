Belge hazırlanıyor

Haftalık Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eliyle “ara bölgede Türk taleplerini yerine getirme eğilimli olduğunu öne sürdü.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın, Barış Gücü’nün Gazimağusa ve Lefke’deki iki kışladan çıkarılmaması için, KKTC ile Barış Gücü arasında askeri iş birliği statü anlaşması (SOFA) imzalanması talebini kısmen de olsa yerine getirmek amacıyla “Barış Gücü’nün ara bölgedeki yetki ve sorumluluklarını tarif eden bir operasyonel belge hazırladığını yazdı.

Türk tarafının Çetinkaya Spor Kulübü'ne ait Taksim Sahası’nın etrafını 6 metre yükseklikte tellerle çevrelemeye hazırlandığını, bu niyetini Barış Gücü’ne ilettiğini, buna özde itiraz etmeyen Barış Gücü’nün tellerin uzunluğunun 2-3 metre olmasını istediğini yazan gazete, Rum yönetiminin hem operasyonel metne hem de Taksim Sahası’nın etrafının tellenmesine itiraz ettiğine dikkat çekti.

BM Genel Sekreter Yardımcsıı Miroslav Jenca’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e belgenin gayriresmî olacağını ve BM ile KKTC arasında anlaşma imzalanması gereği kalmayacağını söylemesine rağmen “BM ile KKTC arasında toprağa dair operasyonel iş birliği tanımının, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmeye çalışıldığını, BM’nin de müsamaha tavrı güttüğünü” gören Rum yönetimini kaygılandırdığı vurgulandı.