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Minikler çok eylendi

Gönyeli Belediyesi Park Etkinlikleri Çerçevesinde “Biz Buradayız” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Minikler çok eylendi

Ömer KADİROĞLU
Gönyeli Belediyesi tarafından düzenlenen park etkinlikleri çerçevesinde “Biz Buradayız” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Yusuf Yönlüer Rekreasyon alanında düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar balon katlama, eğlencebaz comedy jonglör, atla gezme, yüz boyama etkinlikleri, Çizgi film kahramanları ve ikramlarla keyifli bir gün geçirdi. Tüm aktivitelerin Gönyeli Belediyesi tarafından çocuklara ücretsiz olarak sunulduğu etkinlikte çocuklar Mr. Joker’in çaldığı şarkılara eşlik etti. Saat 15.00’da başlayan etkinlik yoğun bir katılımla 17.00’da sona erdi.

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