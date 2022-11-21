Terör yuvaları dağıtıldı

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Önceki gece başlayan Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör hedefi imha edildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler hava harekatıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine karşı "Pençe Kılıç" hava harekatı düzenledi.

Mersin'deki Polis Evi ve İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyi adres olarak gösterilmişti. Bir harekat için hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyonu " Hesap zamanı, alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" mesajıyla duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada Pençe Kılıç hava harekatının terörü kaynağında yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve 89 hedefin imha edildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında "Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir." denildi.

50'den fazla hava aracı katıldı

Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Harekat havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklar da destek verdi.

Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka silahlı insansız hava araçları da Suriye hava sahasında harekata hem hedef tespiti hem de taşıdıkları hassas güdümlü bombalarla katıldı.

Harekatta savaş uçakları, lazer güdümlü ve sığınak delici bombalarla onlarca hedefi imha etti. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekata destek verdi.

TSK'dan 'Yağmur' ve 'Ecrin'li mesaj

Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta yuvalanan terör unsurlarına hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri özel görüntüler paylaştı. Beyoğlu'nda düzenlenen bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden Ecrin ve Yağmur'un isimleri füzelerin üzerine yazıldı.

