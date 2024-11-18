3 günlük yas ilan edildi

Güney Kıbrıs’ta dün sabaha karşı Derinya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 18, ikisi 20 yaşında üç genç hayatını kaybetti.

Kazanın saat 03.30 sıralarında 44 yaşındaki sürücünün, Nikolas Koutsou’nun kullandığı araca çarpması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Kazanın ardından Martinos Marti (20), Eirinaios Adamou (20) ve Nikolas Koutsou (18) yaşamını yitirdi.

Aracın içindeki, yaşları 18 ve 20 olan diğer yolcular ise tedavi altına alındı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; kazanın ardından, polis 44 yaşındaki sürücüyü tutukladı. Polis, sürücünün ihmalkar, dikkatsiz veya tehlikeli bir şekilde ölümle sonuçlanan bir kazaya sebebiyet verdiği için tutuklandığını belirtti.

Bölgede, üç gencin ölümünün ardından üç günlük yas ilan edildi.

Hristodulidis: Büyük bir üzüntü

Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, kazayı "trajedi" olarak nitelendirerek, gençlerin kaybının büyük bir üzüntü olduğunu söyledi. Ayrıca, herkesin trafik güvenliği kültürünü oluşturmak için kolektif olarak çalışması gerektiğini vurguladı.

Polis Sözcüsü Kyriaki Lambrianidou, devlet kurumları ve yasama organıyla işbirliği içinde trafik kazalarının önlenmesine yönelik stratejik eylemleri ve yasal düzenlemeleri yeniden inceleyeceğini belirtti.

Lambrianidou, sürücüleri araç kullanırken dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.