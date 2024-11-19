Öneriler görüşüldü

"Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" çerçevesinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin istihdamına yönelik politika ve aksiyon belirleme için 23 Ekim ve 12 Kasım'da iki yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Verilen bilgiye göre, “Engelli İstihdam Platformu” üye sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği lokalinde düzenlenen ilk yuvarlak masa toplantısında, “Engelli Bireylerin İstihdamı Önündeki Bariyerlerin Tespiti Araştırması” sonuçları doğrultusunda uzman ekip tarafınca hazırlanan politika ve aksiyon önerileri tartışıldı ve 2025 yılı içerisinde önceliklendirilebilecek politika ve aksiyon önerileri görüşüldü.

12 Kasım’daki ikinci yuvarlak masa toplantısında ise, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerde geçmişte görev alan üst düzey yöneticiler ile milletvekillerinin katılımıyla ön plana çıkan politika ve aksiyon önerilerinin hayata geçirilmesi noktasında izlenmesi gereken yöntemler ve pratikler ele alındı. 2025 yılı boyunca “Engelli İstihdam Platformu” tarafından gerçekleştirilecek savunuculuk faaliyetlerine yönelik öneriler de görüşüldü

