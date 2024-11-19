Sendikalar grev yaptı

Mehmet KARA

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) personel eksikliği, bina sorunları ve araç gereç eksiklikleriyle ilgili sorunların giderilememesi gerekçesiyle dün Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde bir günlük greve gitti.

Dört sendika başkanı Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği önünde basın açıklaması yaparak, sorunların bir an önce çözülmesini aksi takdirde bugün yeniden grevde olacaklarını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMUSEN Başkanı Metin Atan, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, basına açıklama yaptı.

Bengihan: Üç kişinin işini bir kişi yapıyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde uzun bir süredir devam eden personel eksikliği, bina sorunları ve araç gereç eksiklikleriyle ilgili gerekli adımın atılmadığını ifade etti.

Dört sendikanın bugün grevde olduğunu kaydeden Bengihgan, “Amacımız, halkın hak ettiği hizmeti alabileceği gerekli altyapının olabilmesi, verimli çalışma ortamının sağlanabilmesi ve personelin de artan iş yükü kapsamında görevini hatasız ve kısa sürede yapabilmesidir.” dedi.

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ni “Altın yumurtlayan tavuk” olarak nitelendiren Bengihan, kurumun devletin kasasına sözleşmelerden, tapu harçlarından ve devirlerden günlük 10 milyona yakın paranın girdiği bir yer olduğunu söyledi.

Atan: Kurumsal hafıza diye bir şey kalmadı

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nin önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Kurumda eksik ekipman, araç ve personel konusunda duyarsızlık gösterildiğini savunan Atan, “Dairelerde artık kurumsal hafıza diye bir şey kalmadı.” ifadesine yer verdi.

Duyarsızlığın devam ettiğini ve burada yetki karmaşasının olduğunu savunan Atan, gönderilen iki personelin görev, yetki ve sorumluluklarının ne olduğunu sordu.

Serdaroğlu: İşe göre adam alacaksınız

KAMU-İŞ Ahmet Serdaroğlu da, kendileriyle dalga geçildiğini savunarak, hükümetin “yok hükmünde” olduğunu ileri sürdü.

“Bıktık usandık artık. Hemşireleri işçi kadrosunda aldınız. Ondan sonra hemşirelik yapamaz kavgaları başladı. İnsanları birbirine düşürdünüz. Bunların sorumlusu siyasilerdir. İşe göre adam alacaksınız, adama göre iş değil.” ifadelerine yer veren Serdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

Erşangil: Taleplerimizi sunduk ama

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil de, bir süredir Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nin eksikliklerini hem yerinde gezip gördüklerini, hem basına açıklamalar yaptıklarını, hem de taleplerini sunduklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

