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Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, görevinden kişisel iradesi ile istifa ettiğini duyurdu.

Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti
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Öztürkler, istifa gerekçesini “bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek” olarak gösterdi.

Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“18 Ekim 2024 tarihli Genel Kurul kararı ile ilan edilerek Meclis Başkanlığı görevini yürütmeye başlamış bulunmaktayım.

Hemen arkasından hem bizim hem de anavatanımız için çok önemli olan devlet temsiliyeti adına 29 Ekim Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu ardından da 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş törenlerinde yer aldım.

Gelinen aşamada Meclis'te yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum.

Bu kararımın genel başkanım, UBP yönetimi, meclis başkanı seçilirken bana oy verenler ve halkımız tarafından anlayışla karşılanmasını arzuluyorum. Saygılarımla.”

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YORUMLAR
Ziya
Ziya - 4 saat Önce

Bravo bravo bravo.....Demek oluyormuş ki bu VİCDAN her şeye kadirdir ve inşAllah böyle kalır..! Şimdi bu onurlu davranışın için kaybettiklerini telafi etmiş oldun Ziyacığım...Teşekkürler sana...Ancak bir düzeltme yapıp da -müstakbel meclis başkanı- demiş olsaydın çok daha yerinde olurdu ama neyse mühim olan üzümü yemek...Şu Juju'ya bir daha aldanıp da yanlış yapmayasın...

Doğru Söz
Doğru Söz - 33 dakika Önce

Bu sureci ancak ve ancak erken seçim temizker. Elbette ki müdahalesiz erken seçim. Ondan önce UBP nin müdahalesis parti genel başkanlık seçimi.

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