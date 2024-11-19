Örnek bir gazeteciydi

Arzu KÖPRÜLÜ

Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık vefatının 35’inci yıl dönümünde anıldı.

Gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla dün Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı- Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.

Anma törenine, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

TAK Müdürü Gürdallı, yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın, ajansın kurucusu Said Arif Terzioğlu'ndan sonra 7 yıl TAK Müdürlüğü görevini yürüttüğünü gerektiğinde muhabirlik ve editörlük de yaparak saat mevhumu olmaksızın TAK’ın sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Kemal Aşık’ın oğlu Semavi Aşık ise Kemal Aşık'ı anlatmanın kolay olmadığını ve günler alabileceğini söyledi. Semavi Aşık, büst önünde gerçekleşen törende, bu yılki anma töreninin kendisi için özel olduğu kaydetti.

