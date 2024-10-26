3’üncü buluşma

Lefkoşa’nın Rum kesiminde “Kıbrıs Avrupa Üniversitesinde" 3’üncü Çin-Rum Gençlik Forumu düzenleniyor.

Haravgi’nin haberine göre, dün ikinci çalışma günü gerçekleştirilen 3’üncü Çin-Rum Gençlik Forumu’nda Rum ve Çinli gençler insanlık için ortak gelecek için bir topluluk oluşturma ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi taahhüdü verdi.

Forum’un açılış konuşmasını yapan Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yintao iki ülkeden gençlik temsilcilerinin kültürlerin tanışması, dijital dönüşüm ve yeşil kalkınma ile ilgili görüş alış verişinde bulunduğu “Çin ve Kıbrıs: Ortak Bir Gelecek İçin İş Birliği” konulu forumun, Güney Kıbrıs-Çin stratejik ortaklık ilişkisi ve Kardeş Kentler İttifakı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Rum Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Marina Yoannu Hasapi ise, Rum yönetimi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin karşılıklı saygı ve dayanışmaya dayalı bir dostluk ve dayanışma ilişkisi kurmayı başardığını, bunun “bugünkü dünyada küçük ve büyük ülkeler arasında dostane ilişkilere örnek teşkil ettiğini” söyledi.

Güney Kıbrıs ve Çin arasındaki eğitim ilişkilerinin son yıllarda istikrarlı bir gelişme kaydettiğini belirten Hasapi, 2017’de imzalanan akademik eğitim diplomalarının karşılıklı olarak tanınması ve 2022’de imzalanan akademik eğitim alanlarında Karşılıklı Anlayış Memorandumunun Güney Kıbrıs-Çin ilişkilerinin mihenk taşları olduğuna işret etti.