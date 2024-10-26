İbretlik ceza

Suna ERDEN

Gemikonağı'nda bir öğrenci yurdunda eski kız arkadaşı ile onun erkek arkadaşını bıçaklayan 28 yaşındaki Fırat Yurdakul hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Fırat Yurdakul 8 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın kıskançlık ruh haliyle böyle bir suç işlediği belirtildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, olayın 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, bir apartmanın 19 numaralı dairesinde meydana geldiğini söyledi.

Başkan, Fırat Yurdakul’un konuşmak amacıyla önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı aynı apartmanın 19 numaralı dairesine giderek, zorla odaya giriş yaptığını belirtti.

Başkan, sanığın yeni ilişkisini gözüne soktuğu gerekçesiyle, 23 santimlik bıçağı eski kız arkadaşı Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladığını açıkladı.

Başkan, sanığın daha sonra eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerine birçok kez bıçağı sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı.

Olay yerinden kaçtı

Başkan, sanığın suçu işledikten sonra olay yerinden ayrıldığını, trafik devriyeleri tarafından tespit edildiğini, kendisine suçu söylendiğinde “Abi ben bıçaklayıp, vurdum bıçak da budur” dediğini, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Mahkeme Başkanı, sanığın “Beni kıskandırmaya çalıştılar, onlara kaç defa yapmamalarını söylemiştim” beyanında bulunduğunu da açıkladı.

Vahim suçlar yaygınlaştı

Sanığın avukatının beyanlarına değinen Başkan, savunmanın sanığın 28 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu, en yakın arkadaşının eski kız arkadaşıyla ilişki yaşamasının vahim olaya neden olduğunu, kıskançlık ruhu ile hareket ettiğini, ilk andan suçunu kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Başkan sanığı yargılandığı “ağır yaralama, geceleyin ev açma, mülkte tecavüz, şiddet tehdidi, bıçak taşıma” davalarından suçlu bulup mahkum edildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanığın mahkum olduğu ağır yaralama suçunun yaygınlaştığını, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu yararı gereği ciddi cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Suçun işleniş şekline değinen Başkan, hiç kimsenin başkasının hayatına müdahale etme ve zarar verme hakkı olmadığını dile getirdi. Başkan, suçun işleniş şeklini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Şiddet olayları tedirgin ediyor

Şiddet suçlarının toplum bireyler arasında tedirginlik yarattığını belirten Başkan, mahkemelerin toplumun hukuka, adalete olan saygı ve güvenini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Başkan, şikayetin devam ettiğini, sanığın 10 Ocak 2024 tarihinden beri yargılanmayı tutuklu olarak beklediğini ifade etti.

Başkan, sanığın sabıkasız ve genç olmasını, suçunu kabul etmesini, müştekilerde kalıcı hasar kalmamasını ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.