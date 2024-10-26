Ek külfete yol açıyor

İnsanların hayat pahalılığını yalnızca market etiketlerine indirgediğini söyleyen ekonomist yazar Derviş Kemal Deniz, hayatın her alanında ek maliyetlere yol açtığını ifade etti. Şehir içindeki plansızlık nedeniyle harcanan fazla yakıtın bile bu pahalılığın bir parçası olduğunu vurgulayan Deniz, “İçinde yaşadığımız pahalılığın esas nedenlerinden biri de altyapıdan yoksun olmamızdır” ifadelerini kullandı.

“Parasını veriyor ama ilaç yok, doktor yok, sağlıkta ciddi sıkıntılar var” diyen Deniz, elektirik sorununa da dikkat çekti.

Düzen yok

Tv2020’de Güne Merhaba programına konuk olan Ekonomist Derviş Kemal Deniz, toplumda küçük bir azınlığın tüm olanaklara rağmen mutlu olmadığını, bu grubun sistemden fayda sağlasa da toplumun geneline kıyasla daha mutlu olmadığını belirtti.

“Her zaman sığınılacak en güzel yer evdir; o da vatandır,” diyen Deniz, halkın büyük bir kesiminin ise altyapı yetersizlikleri yüzünden hayat pahalılığı altında ezildiğini vurguladı.

Derviş Kemal Deniz, kısa vadeli inşaat sektöründen gelen kazançların altyapı yatırımlarına yönlendirilmediği sürece ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını savundu.

“Bu kadar insan geliyor, parasını veriyor ama ilaç yok, doktor yok, sağlıkta ciddi sıkıntılar var. Elektrik kesintileri devam ediyor, ulaşımda düzen yok, şehir içinde bile uzun mesafeler kadar yakıt tüketiyoruz,” diyerek altyapı eksikliklerinin toplumun yükünü artırdığına dikkat çekti.

Bozuk altyapı ekonomik bir çöküşü tetikleyebilir

Ekonomist Deniz, hayat pahalılığının sadece gıda ya da temel tüketim maddelerine gelen zamlarla sınırlı olmadığını, elektrik, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, yol harçları gibi unsurların da halkın yaşam maliyetini artırdığını ifade etti.

Şehir içindeki plansızlık nedeniyle harcanan fazla yakıtın bile bu pahalılığın bir parçası olduğunu vurgulayan Ekonomist Derviş Kemal Deniz, “İçinde yaşadığımız pahalılığın esas nedenlerinden biri de altyapıdan yoksun olmamızdır. Eğer inşaat sektörü kazançları altyapıya aktarılmazsa, bozuk altyapı ekonomik bir çöküşü tetikleyebilir” dedi.