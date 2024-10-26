Üstel’e destek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi dün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yaptığı toplantıda, bir dizi karar aldı.

Parti Meclisinin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in parti içi ve dış politikalarına tam destek verdiği belirtildi.

Partinin Sarayönü'ndeki binasında yer alan toplantıda, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu PM’nin oy birliğiyle aldığı kararları okudu.

Hasipoğlu, Parti Meclisi’nin, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile hukukçu üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde, Meclis Başkanlık seçiminin tamamlandığına dair alınan kararın doğru olduğu kanaatine vardığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü çerçevesinde, seçim sürecinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü ifade eden Hasipoğlu şöyle devam etti:

“İç Tüzüğün 157. maddesi gereği seçim tutanağı Meclis Başkanı ve Başkanlık Divan Katipleri tarafından tutulmuş ve seçim tutanağı Meclis oturumunda, yani Sayın Ziya Öztürkler’in 26 oy ile Başkan seçildiği Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı tarafından ilan edilmiş olup, Anayasa’nın 95. maddesi gereğince karar ilgili oturumda yürürlüğe girmiştir.

Gizli oylama, milletvekillerinin iradelerini özgürce ve baskıdan uzak bir şekilde yansıtabilmeleri adına, İç tüzüğün belirlediği usuller çerçevesinde yapılmıştır.

Bu süreçte, oylamanın geçerliliği ve milletvekillerinin tercihlerinin doğru şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Oy pusulalarında 'kabul', 'ret' ve 'çekimser' seçenekleri altında kareler bulunmakta olup, milletvekilleri bu karelerden birini mühürleyerek tercihlerini belirtmişlerdir.”

Parti Meclisimiz, hükümetimize tam destek vermeye devam edecek

Hasipoğlu'nun okuduğu bir diğer karar şöyle:

“UBP Başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin, son iki yılda kişi başına düşen milli gelirin artmasını sağlamış olup, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Parti Meclisimiz, KKTC’nin gelişmişlik seviyesini daha da yukarılara çıkarmak için hükümetimize tam destek vermeye devam edecektir.

Ülkemizi hedef alan dış güçlerin, bazı sorunları kaşıyarak yaraya dönüştürme çabalarının farkındayız. Koalisyon hükümetimiz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle, bu girişimlerin boşa çıkması için halkımıza hizmet etmeye ve birlik-beraberliği en üst düzeyde tutmaya kararlıdır."

Parti Meclisinin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in parti içi ve dış politikalarına tam destek verdiğini belirten Hasipoğlu, partilileri ve halkı bu duruşa saygı göstermeye davet etti.

Hasipoğlu, “UBP Parti Meclisi olarak, değerli halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunar, aldığımız tüm kararların ülkemize ve devletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Üstel: Hayırlı ve uğurlu olsun

Başbakan Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, ilk olarak Parti Meclisi’nin oy birliğiyle ürettiği kararların ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya geldiğini hatırlatan Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan sorunlardan dolayı yemeğin hemen ardından Tatar’ın ülkeye döndüğünü ifade etti.

UBP olarak yemekte konuşulanlarla ilgili bilgi vermesi için Cumhurbaşkanı Tatar’ı, PM’ye davet ettiklerini dile getiren Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar, PM’ye hitap etmek üzere kürsüye davet etti.

Tatar: Ülkenin erken seçime ihtiyacı yok

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’ne hitap etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, dört yıl sonra PM’ye gelerek, hitap etmenin kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek başladı.

“Birlikte bu yolları yürüdük, yürümeye devam edeceğiz” diyen Tatar, kırgınlıkların aile içerisinde de olabileceğini, böylesine bir partiyi yönetmenin hiç de kolay olmadığını dile getirerek, sıkıntılar yaşansa da tek doğrunun UBP’nin birlik ve beraberliği, bütünlüğü olduğunu vurguladı, “Bizim yönetimimize ülkenin ihtiyacı vardır” diye konuştu.

Ülkenin seçime ihtiyacı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bir seçim durumunda altı ay her şeyin duracağını ve maliyetinin yüksek olacağını işaret etti. Tatar, “Bazılarının, bizim içerimizdeki bazı sıkıntıları kullanarak, istismar ederek, bütün süreci ‘bir erken seçim çözer’ gibi kafa karıştırıp, meseleleri abartıp, başka yerlere taşımak hiç de doğru değildir diye düşünüyorum ve kanaatim budur” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 09:46