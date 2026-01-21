5 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ın Larnaka Polis Müdürlüğü yakınlarında çıkan kavga neticesinde meydana gelen ateş açma olayıyla ilgili olarak 5 kişinin tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

Rum polisinin olayla ilgili bulunan sekiz kişinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayımladığını yazan Politis gazetesi, sekiz kişiden beşinin Filistinli, üçünün de Ürdünlü olduğunu belirtti.

Larnaka’da son zamanlarda faaliyet gösteren suç grubuyla ilgili olarak, polisin söz konusu çetenin hedefinde iki gece kulübünün bulunduğuna dair bilgi ve tanıklıklara sahip olduğunu yazan gazete, çetenin koruma sağlamak amacıyla söz konusu yerlere yaklaştığını belirtti.

Haberde çetenin başında Kıbrıs vatandaşı 48 yaşındaki bir kişinin bulunduğundan söz edildiğini ve söz konusu şahsın hastanede tedavi gördüğünü de belirtti.

Gazete Rum polisinin aranan 3 kişinin yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimaline dair bilgileri araştırdığını da ekledi.

