Erdoğan’ın yasa dışı bahisle mücadelesine casinolardan destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahisle mücadelesine Casino İşletmecileri Birliği’nden destek geldi.

Casino İşletmecileri Birliği yönetim kurulu, çeşitli temaslarda bulunmak için ülkemize gelen Türkiyeli gazetecilere casino sektörüyle ilgili bilgi verirken, onlardan gelen soruları da yanıtladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı yürüttüğü mücadelenin nasıl değerlendirildiğiyle ilgili soruya yanıt veren Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, yasa dışı her türlü uygulamaya karşı olduklarına vurgu yaptı.

Casinoların yasalar çerçevesinde yürüttükleri şans oyunları dışında yasa dışı yürütülen faaliyetlere karşı olan mücadelede en aktif rolü üstlendiklerini belirten Sarıçiçek, “Yasa dışı bahisle en büyük mücadeleyi biz veriyoruz. Tespit ettiğimiz internet adreslerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTHK) bildirerek kapatılmalarını sağlıyoruz. Sanal bahis fiziki turizmi sıfırla çarpar. Bu sektör olmasa Kıbrıs’taki otellerin çoğu çalışamaz” şeklinde konuştu.

Yasa dışı kumar faaliyetleri ve sanal bahis, KKTC'deki yasal çerçevede faaliyet gösteren 33 casino işletmesi ve ülke ekonomisini tehdit eder noktaya geldiğine vurgu yapan Ayhan Sarıçiçek, bu sektörün KKTC ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “KKTC ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri casino turizmi. Ülkenin toplam yatak kapasitesi 27 bin 764 olup, bunun 18 bin 182'sini casinolu oteller oluşturuyor. Sektör 14 bin kişiyi doğrudan istihdam ediyor. Casinolar olmasa, turizm de olmayacak, oteller de çalışmayacak. Bugün casinolar, KKTC ekonomisinin lokomotifi durumunda. Bu nedenle yasa dışı sanal bahis ve kumar uygulamalarıyla en büyük mücadeleyi veren sektör biziz” dedi.

Casinolarda Mali Denetim ve Şeffaflık

2009 yılında KKTC'de yürürlüğe giren Şans Oyunları Yasası'nın sektörü daha şeffaf hale getirdiğini vurgulayan Sarıçiçek, “Bu yasa, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik düzenlemeler de içermektedir. Sektör daha güvenli ve denetlenebilir bir yapıya kavuştu. Bu sayede büyük yatırımcılar, KKTC'ye gelerek dev tesisler kurmayı tercih ettiler. Mali denetim açısından sektör oldukça sıkı kurallara tabi. Casinoların patronu devlettir. Ruhsat harçları, vergiler ve diğer yükümlülükler düzenli olarak ödenmektedir. Casinoların 1,2 milyar dolarlık piyasa hacminin yaklaşık 240 milyon doları doğrudan ülke hazinesine aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra sektör, 10 milyar dolarlık dolaylı bir ekonomi oluşturmaktadır” ifadesinde bulundu.

Sanal Bahisle Mücadele Çabaları

Bugün KKTC'deki casino turizminin en büyük tehditlerinden birinin sanal kumar olduğu dile getiren Sarıçiçek, “Sanal bahis uygulamalarına kesinlikle karşıyız. Sanal bahis, bu sektörün tamamen yok olmasına neden olur. Fiziki olarak yapılan turizm, oteller ve havayolu taşımacılığı açısından büyük risk oluşturur. Bu nedenle sanal kumarla mücadele etmek için, tespit ettiğimiz internet sitelerini BTK’ya bildiriyoruz. Casino sektörü, ulaşım ve konaklama gibi harcamalar gerektiren pahalı bir eğlencedir. Fakat sanal kumar, cep telefonu olan herkesin oynamasına olanak tanır ve bu durum aile yapısına ciddi zararlar verebilir” şeklinde konuştu.

