Eylem uyarısı yapıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, kontrollü ve ihtiyaç ha-linde küçükbaş karkas et ithalatı yapılması için onay verilmesini istedi.

KTEZO ile Kasaplar Birliği temsilcileri bir araya gelerek bir dizi karara imza attı. Açıklamada, sektörlerin kitlesel katılımı ile eylemliliğin planlanmasına karar verildiği belirtildi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya tarafından yapılan ortak açıklamada, artan et ve et ürünleri fiyatlarının mesleği bitirmek üzere olduğu ve toplumu da et tüketemez noktaya getirdiği kaydedildi.

Canlı hayvan kilo fiyatına Güney’de kıyma satıldığının belirtildiği açıklamada, bu fiyat düzeyinin hay-vancılığı da tehdit ettiği vurgulandı.

Et ticaretinin yüzde altmışının kaçak veya bireysel olarak Güney Kıbrıs’tan yapıldığının aktarıldığı açık-lamada, yapılan toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, Hükümetin yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, yeterli koşullara sahip salhaneler üzerinde kayıtlı ve denetimli bir şekilde etin karkas olarak kasaplara ulaşmasının sağlanması ve karkas et fiyatı belirlenerek, gerekirse ucuzlatılması için maddi destek yapılması talep edildi.

Kasaplar Birliği ve KTEZO iş birliği ile kontrollü ve ihtiyaç halinde küçükbaş karkas et ithalatı yapılması için onay verilmesi istendi. Ayrıca, kasaplara stopaj vergi uygulamasının kaldırılması da talep edildi.

Restorancılar Birliği, et fiyatlarının kabul edilemez seviyeye çıktığını belirterek karkas ithalatına izin verilmesini istemiş, aksi takdirde eylem uyarısı yapmıştı.