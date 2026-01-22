İlgiyle izlendi

Nazım Hikmet’in hayatını konu alan, onun sevdasını ve kavgasını sahneye taşıyan “Aşk İçinde Mahpushane” oyunu, yolculuğuna tüm coşkusuyla devam ediyor. Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği eser, dün akşam saat 20.00’de Tabipler Birliği üyeleri için sahnelendi.

Büyük şair Nazım Hikmet’in özellikle mahpushane yıllarından süzülen yaşam kesitlerini konu alan oyun, 28 Ocak ile 4 ve 11 Şubat Çarşamba akşamları saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

“Aşk İçinde Mahpushane”de, Nazım Hikmet’in insanlığa dair umudu, sevdayı, aşkı, özgürlük ve adalet arayışını anlatan güçlü duygular izleyiciye etkileyici ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyunun biletleri www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor.