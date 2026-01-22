Davos’tan mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın yönetimini elde etmeye yönelik açıklamalarını sürdürerek, "geri dönüş" olmayacağını iddia etti.

İsviçre'nin Davos kentine yola çıkmadan önce sosyal medya paylaşımında, "Grönland şart" ifadelerini de kullandı.

Trump Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün bir konuşma yapması bekleniyor.

Ayrıca Trump Beyaz Saray'daki dünkü basın toplantısında, gazetecilere Grönland'da "işlerin oldukça iyi gideceğini" savundu.

Davos'a ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış birçok görüşme" yapılacağını söyledi.

BBC muhabirinin, Grönland nedeniyle NATO ittifakının dağılması olasılığını göze alıp almadığını sordu-ğu Trump, "NATO için benden daha fazlasını yapan kimse yok" yanıtını verdi.

"NATO mutlu olacak, biz de mutlu olacağız" dedi ve "Dünyanın güvenliği için buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Grönland hedefine ulaşmak için ne kadar ileri gideceğine ilişkin soruya ise "Bunu göreceksiniz" yanıtını verdi.

Trump basın toplantısında NATO'nun ihtiyaç halinde ABD'nin yardımına koşacağından şüphesi oldu-ğunu da söyledi.

AB'den Trump'a Grönland yanıtı: Diyaloğu tercih ediyoruz

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile bir yol ayrımına geldik-lerini belirterek, "Avrupa diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız." dedi.

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD'nin Grönland nedeniyle gümrük vergileri uygulama hazırlığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın güvenliği ve Arktik'te yaşanan gelişmelerin önemine dikkati çeken von der Leyen, "Grön-land sadece dünya haritasının kilit bir bölgesindeki bir toprak parçası değil, aynı zamanda kritik ham maddeler açısından zengin, gelişmekte olan küresel deniz yollarında stratejik bir nokta." diye konuştu.

Von der Leyen, Grönland'ın özgür ve egemen bir halka ev sahipliği yaptığını kaydederek, Grönlandlıla-rın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip bir ulus olduğunu ve ülkelerinin geleceğine yalnızca onların karar vereceğini vurguladı.

ABD ile Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktaran von der Leyen,"Bu konuda sadece aynı görüşte değiliz, aynı zamanda özellikle NATO bağlamında bir-likte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

