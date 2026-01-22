Lefkoşa’da hizmette

Atasun Optik, Kuzey Kıbrıs’taki ilk mağazasını Lefkoşa’da açarak, optik sektöründeki deneyimini ve hizmet kalitesini adaya taşıdı. Türkiye’de 71 ilde 350’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren marka, Lefkoşa’da açtığı yeni şubesiyle Kıbrıs’taki tüketicilere ulaşacak. Lefkoşa mağazası, markanın toplam mağaza sayısını 354’e yükseltti. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’ndeki şubenin, markanın uluslararası ölçekteki büyüme hedefleri doğrultusunda Kıbrıs’taki yolculuğunda yeni bir sayfa açtığı belirtildi.

Yeni yılın ilk ayında açılan şube, Atasun Optik’in “iyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma” misyonunu Kıbrıs’ta da hayata geçirmeyi hedefliyor. Mağazada, göz sağlığı ve estetik odaklı ürünler ile müşteri odaklı hizmet anlayışı ön planda olacak. Atasun Optik, bu yatırımı, Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğü başarıyı ülke dışına taşımanın yanı sıra, marka deneyimini ve hizmet kalitesini uluslararası platforma taşımak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Atasun Optik CEO’su Evren Kutlu, Lefkoşa mağazasının markanın büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirterek, “Atasun Optik olarak yıllardır Türkiye’de büyüttüğümüz optik perakende gücümüzü şimdi ülke dışına taşıyoruz. Kıbrıs’taki ilk mağazamız, yeni bir lokasyon olmasının yanı sıra, müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkiyi ve hizmet standardımızı uluslararası ölçekte genişletmemizin de başlangıcıdır. ‘İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma’ misyonumuzu artık Kıbrıs’ta da hayata geçireceğimiz için heyecanlıyız” dedi. Kutlu, yeni mağazanın açılmasının, Atasun Optik’in Kıbrıs’taki tüketicilere ulaşmak ve marka hikayesini genişletmek için attığı ilk adım olduğunu vurguladı.

