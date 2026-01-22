Krizle başladı

Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı’nın, AB’nin tarihindeki en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Grönland sorunu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri uygulamasının, AB içinde yoğun bir huzursuzluğa neden olduğunu ve Avrupa liderlerinin, Trump'ın politikalarına nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün olağanüstü bir toplantı yapacağını yazdı.

Gazete, AB liderlerinde, Trump’ın tehditlerine bir yanıt verilmesi gerektiği yönünde genel bir kanı olduğunu, ancak diğer yandan, AB ile ABD arasındaki ilişkilerin tırmanma riski olasılığının da göz ardı edilemediğini kaydetti.

Alınacak kararın oy birliği gerektirmesi nedeniyle, konsensüse varılıp varılamayacağının da kesin olmadığını belirten gazete, Trump'ın gümrük vergileri açıklamasının ardından durumu değerlendirmek üzere geçen pazar günü yapılan olağanüstü COREPER toplantısında, nasıl tepki verileceğine dair görüş ayrılıkları ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, toplantıda bazı ülkelerin görüş belirtmemesi ve nasıl bir pozisyon alacaklarının kesin olmaması nedeniyle, ortak bir karara varılamaması durumunda, Trump'ın politikası karşısında AB'nin zayıf kalacağı ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Strazburg’da, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile özel bir görüşme yaparak bu konuyu ele aldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın, AB-Trump arasında bir iletişim kanalı açma çabasını yönetmekle görevlendirildiğini kaydeden gazete, arabuluculuk rolünü de Trump ile yakın ilişkiler sürdüren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin üstlendiğini belirtti.

