Sağlıkta yeni dönem

Başbakan Ünal Üstel, Şubat ayından itibaren kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerindeki sağlık hizmetlerinde tam mesaiye geçileceğini açıkladı.

Hükümete geldiklerinde vatandaşların kamudan tam hizmet alamadıkları yönündeki şikayetlerini değerlendirerek sendikalarla da istişare ederek kamuda tek mesaiyi getirdiklerini, bir tek sağlığın bunun dışında kaldığını söyleyen Üstel, Şubat ayı itibarıyla sağlık hizmetlerinde de tek mesai olacağını söyledi.

Tatlısu Sağlık Merkezi açıldı

Tatlısu, 12 yıl aradan sonra hekim hizmetine kavuştu. Tatlısu Sağlık Merkezi; Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı törenle hizmete girdi.

Sağlık Merkezi’nde haftanın 5 günü pratisyen hekim görev yapacak. Birer gün de kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı ve diş hekimi hizmet verecek.

Verilen sözler tutuluyor

Açılışta konuşan Başbakan Ünal Üstel hükümete geldiklerinde sağlık alanında verdikleri sözlerden bir tanesini de halkın şahitliğinde yerine getirdiklerini söyledi.

Üstel, Sağlık Merkezi’nin hayata geçirilmesinin yerel yönetim merkezi yönetim iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı’nın “12 yıldır doktor hasreti çekiyoruz.” sözünü hayretle dinlediğini belirten Başbakan Üstel, bunun üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Üstel, 2025 yılında sağlık merkezileri ve hastanelerin temellerini atma; 2026’da bütün merkezlerin açılışını yapma sözünü verdiklerini, bu sözleri yerine getirdiklerini ifade etti.

Üstel, “Bizim için sağlık vazgeçilmezdir. Bizim insanımızın sağlığı konu olunca oturup düşünürüz” diyerek sağlığı daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını 13 yıl öncesinden kalan sağlık projelerini de tamamladıklarını ifade etti.

Tek saat sistemi uygulanacak

Üstel, Sağlık Bakanı’nın konuşmasında yeni bir açılım yaptığını söyleyerek, sağlıkta tam mesai konusuna değindi.

Üstel, hükümete geldiklerinde kamuda tek mesainin olmadığını, halktan aldıkları şikayetleri masaya yatırdıklarını, sendikalarla istişare ederek ülkeyi tek mesaiye geçirdiklerini hatırlattı.

Tek mesaide vatandaşların daha hızlı hizmet almaya başladığını, bunun gerisinde bir tek sağlık hizmetlerinin kaldığını dile getiren Üstel, "İnşallah Şubat ayından sonra bu çalışmayı da hep birlikte tek saat sistemi içerisinde, aynı düzende başlatarak halkımıza söz verdiklerimizin tümünü sağlıkta yerine getirmiş olacağız” dedi.

Üstel, yıl sonuna kadar büyük hastaneleri açarak sağlık alanındaki sıkıntıların büyük kısmını ortadan kaldırmış olacaklarını, sağlığı ön planda tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sağlık merkezleri elden geçirildi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de Başbakan Ünal Üstel’in kendisine 2,5 yıl önce görevi verirken “Adanın her noktasına yerinde sağlık hizmeti götürmek için çaba sarf edelim elimizdeki bütün imkanları kullanalım. Yarım kalan sağlık yatırımlarını tamamlayalım, yenilerini yapalım. Bunun için ne gerekirse seferber edin. Tıkandığınız yerde bizden yardım isteyin.” dediğini aktardı.

Dinçyürek, “Bu görev bize verildiği andan itibaren Dipkarpaz’dan-Lefke’ye Yeşilırmak’a adadaki her taraftaki sağlık merkezleri elden geçirildi, birçok sağlık odası, sağlık merkezi yapıldı.” dedi.

Üstel’in başbakanlığında sağlıkta çok özel bir dönemin yaşandığını vurgulayan Dinçyürek, bu dönemde sağlıkta yapılanların 40-50 yılda yapılanlardan fazla olduğunu söyledi.

4 büyük ilçede 4 büyük hastane

Dinçyürek, 4 büyük ilçede 4 büyük hastanenin eş zamanlı olarak yapıldığını vurguladı. Dinçyürek, 3 hastaneyi 2026 yılında bitirme noktasında olduklarını, yeni Lefkoşa Hastanesi’nin yapımını da 2027’nin sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı’nın “12 yıldır doktor gelmedi.” sözü üzerine ilk etapta “ne yapabiliriz” düşüncesiyle haftada bir gün doktor gönderdiklerini, 112 acili arkaya alarak tadilata başladıklarını kaydeden Dinçyürek, artık Tatlısu Sağlık Merkezi’nde haftanın 5 günü pratisyen hekimin hizmet vereceğini söyledi. Dinçyürek, haftanın birer günü de diş hekimi, kadın doğum uzmanı ve dahiliye uzmanının görev yapacağını kaydetti.

Dinçyürek, sağlık merkezinde muayene olan hastaların ilaçlarını da aynı yerden alabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, binalar yaptıklarını, milyonlarca liralık tıbbi cihaz aldıklarını belirterek sağlıkta daha etkin hizmet sunmak için bunların yetmeyeceğini ifade etti ve şöyle konuştu:

“Hepimizin hep şikayet ettiği sıkıntılı bir durum var; hastanelerde sağlık merkezlerinde verilen hizmetin süresinin kısa olması. Bunun için şubat ayından itibaren biz sağlıkta tam mesaiyi hayata geçireceğiz. Bu ne demek? Kamuda mesai ne ise sağlıkta herkes için anlamı odur. Bizlerin tek hedefi, halkımıza daha iyi, daha etkin, daha yaygın erişilebilir sağlık hizmeti sunmak. Bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz.”

Merkez açıldı, doktor gelmedi

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu’ya 2014 yılında acil merkezi kurduklarını ancak doktor hizmeti verilemediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i 2024 yılının sonunda ziyarete ederek, “12 yıllık hasreti bitirelim.” diyerek hekim talebinde bulunduklarını söyleyen Orçan, “Olur mu öyle şey diyen.” Bakan Dinçyürek’in süratli bir çalışma içine girerek ilk etapta haftada bir gün doktor gönderdiğini kaydetti.

Tatlısu’nun nüfusunun yazda 8 binin üzerine çıktığını söyleyen Orçan, yerel yönetimlerle merkezi yönetim iş birliğinde hayata geçirilen sağlık merkezi ile Tatlısu'ya güzel bir eser kazandırıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026, 10:03