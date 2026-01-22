‘Yapıcı önerimiz var’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçiş noktalarına ilişkin yeni ve yapıcı öneri sunan Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar dahil 4 ayrı geçiş noktası açılmasını teklif ettiğini belirtti. Erhürman, Metehan Geçiş Noktasındaki çalışmaların bu ayın sonu ya da Şubat ayının ilk haftası tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dün Metehan Geçiş Noktası’nı ziyaret ederek, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Erhürman’a ziyareti sırasında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, basına yaptığı açıklamada, ara bölgedeki çalışmaların Aralık ayı başında başladığını ve iki ayrı çalışma olarak yürütüldüğünü kaydetti.

Çalışmaların bir bölümünün Türk, diğer bölümünün ise Kıbrıslı Rum müteahhit şirketleri tarafından yürütüldüğünü söyleyen Erhürman, Türk müteahhit tarafından yürütülen çalışmanın dün itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Erhürman, kısa bir süre içerisinde Kıbrıslı Rum müteahhit tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasını öngördüklerini dile getirdi. Erhürman, Metehan Geçiş Noktasındaki çalışmaların bu ayın sonuna ya da Şubat ayının ilk haftasına kadar tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

İkinci bir araçlı geçiş kapısı üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş noktasının, yapılan çalışmalara rağmen yeterli olmadığını kaydeden Erhürman, Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

“Öngörülen Haspolat’tı ancak görüşmeler aracılığıyla şu ana kadar henüz bir sonuca ulaşılmış değil.” diyen Erhürman, Metehan Geçiş Noktasında yapılan çalışmaların hem Kıbrıslı Türklerin, hem de Kıbrıslı Rumların yararlanacağı bir çalışma olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni bir araçlı geçiş kapısının hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar açısından günlük hayatı kolaylaştırıcı bir şey olarak ortaya çıkacağını ifade etti.

“İki lider, Lefkoşa’ya ikinci bir araçlı geçiş kapısı açılması konusunda bir uzlaşmaya varamazsa, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin anlamlı adımlar atmaları da elbette beklenemez. Bizim kendi haklarımıza bu güveni telkin etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuşan Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler başlığı altında toplanmış konularla ilgili adımlar atılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bostancı ve Derinya geçiş kapıları…

Bostancı ve Derinya geçiş kapılarında, Rum tarafında seyrüsefer çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de ayın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Erhürman, kabin ve görevli sayılarının artırılmasının yanında seyrüsefer noktalarının da artırılmasıyla Metehan’daki trafiğin rahatlayacağını düşündüğünü kaydetti.

4 ayrı geçiş noktası açılması teklifi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçiş noktalarına ilişkin yeni ve yapıcı öneri sunan Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar dahil 4 ayrı geçiş noktası açılmasını teklif ettiğini belirtti.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haspolat’ı da Akıncılar’a kadar, Kiracıköy ve Eylence’ye kadar gelen güzergâhta dört ayrı geçiş noktasından söz ediyoruz. Bu konunun gündeme gelebilmesi için bizim önerilerimiz var. Kiracıköy’den Eylence’ye kadar olan kısım, Kıbrıslı Türkler açısından illaki olması gereken bir şey değil. Kıbrıslı Rumlar, Kiracıköy’den, Larnaka’dan, Eylence’ye, Lefkoşa’ya gelişte bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunun giderilmesi talebi var. Biz bu talebi ciddiye alıyoruz. ‘Kıbrıslı Türkler için çok da önemli değil’ demiyoruz. Kıbrıslı Rumlar açısından önemlidir ve Kıbrıslı Türklerde kullanacaktır tabiki o yolu. Dolayısıyla bu konuda yeni öneriler de getirdik. Son derece yapıcı olduğunu da düşünüyorum. İki taraf dışındaki taraflarca da yapıcı bulunan bir öneridir. Dolayısıyla ben de Rum Lider Hristodulidis’ten bir onay bekliyorum ki, aynı anda hem Haspolat’ı hem Akıncılar’ı açalım, hem de Kıbrıslı Rumların Kiracıköy’den Eylence’ye kadar olan gidişlerini kısaltalım, kolaylaştıralım, rahatlatalım. Böylece hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere olumlu bir mesaj verelim ki biz iki lider olarak sizler için bir şeyler yapıyoruz, günlük hayatınız kolaylaşsın ve iki toplum arasında temas güven ve iletişim daha da artsın diye…”