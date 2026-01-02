Huzur operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü, 2025 yılının son gecesinde olağanüstü tedbirler aldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen huzur ve trafik operasyonlarında toplam 604 personel görev yaptı. Soğuk ve yağışlı havada görev başında olan ekipler, işlenen suç kapsamında 11 kişiyi tutuklarken, 47 sürücüye ceza yazıldı.

Elde edilen bilgiye göre tatilcilerin dönüşü nedeniyle Ercan Havaalanı bugün 11y uçağa hizmet verecek. Yarın geliş ve gidiş sefer sayısı 107 olacak.

Olağanüstü tedbirler alındı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yılın son gecesinde ülke genelinde olağanüstü tedbirler aldı. Huzurlu ve güvenli bir yılbaşı kutlaması sağlamak amacıyla asayiş ve trafik denetimlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. Ülke genelinde toplam 604 personelin görev yaptığı bildirildi.

PGM tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin son 24 saat boyunca kesintisiz devriyelerle asayiş ve trafik denetimlerine devam ettiği, yeni yıl kutlamalarının genel olarak huzur ve güven ortamı içinde geçtiği kaydedildi.

Asayiş denetimlerine ilişkin detaylar şu şekilde verildi:

Alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 4 kişi, ülkede yasal statüsü olmamasına rağmen izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ve şüpheli olarak görülen, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 860 sürücü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 47 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

4 sürücü tutuklandı

Raporda belirtilen trafik suçları arasında 22’si yasal hız sınırını aşma, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, biri trafik ışıklarına uymama, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ve 13’ü diğer trafik suçları olarak kaydedildi.

PGM ayrıca, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan 4 sürücünün de tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik önlemleri etkili oldu

Güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler sonucu eğlence yerlerinde önemli bir sorun yaşanmazken, Türkiye’nin ünlü sanatçıları yeni yıl konserlerini ülkemizde verdi.

En fazla yoğunluk bugün yaşanacak

Ercan Havaalanı ise 30 Aralık günü 106, 31 Aralık günü ise 103 uçağa hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları ve Sun Express'in yeni yıl nedeniyle seferlerini artırdığı Ercan'da en fazla yoğunluğun bugün yaşanacağı belirtildi. Yılın ilk günü 84 sefer yapılırken,

bugün 117, yarın 107 ve 4 Ocak’ta 121 uçağa hizmet verileceği açıklandı.