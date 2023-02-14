‘Acımız ortak’

Hüseyin ÇİÇEK

Nicos ve Pavlos isimli Kıbrıslı iki Rum, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kapısına notla birlikte beyaz güller bıraktı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen cenaze törenlerine de katılan Nicos ve Pavlos, bıraktıkları notta depremde yaşanan kayıplardan dolayı yaşadıklarını üzüntüyü belirtti ; Türkçe ve Rumca “acınız acımızdır” ifadelerini kullandı.

Depremde 3 yakınını kaybeden Mağusa İnsiyatifi aktivistlerinden Dr. Okan Dağlı, sosyal medya hesabından Nicos ve Pavlos’a teşekkür etti.

Dağlı paylaşımında şunları belirtti:

“Cenazemize geldiler. ‘Okula çiçek koymak isteriz dedi Nicos ve Pavlos’. Okulu bilir misiniz diye soran oldu. Evet dediler, biz de orada okuduk, bizim de okulumuzdu. Beraber gittik okulumuza, çiçekleri bıraktık beraber kapıya.”



