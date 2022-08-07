Ada zengin olacak

Rum tarafının izniyle 6’ıncı parselde sondaj çalışmalarını sürdüren ENI-TOTAL konsorsiyumu tarafından keşfedilen yatağın büyüklüğü Rumları umutlandırdı. Bazı Rum gazeteleri ‘adanın zenginliği’ açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili gelişmeleri “6’ncı parselde büyük keşif” başlığıyla manşete çekerken,

Politis “Kıbrıs Denizinde Yeni ‘Afrodit’ başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kaynaklarına dayanarak ön verilerin, “Cronos-1”in 3 - 5 trilyon ayak küp (fcf) doğal gaz barındırdığının değerlendirildiğini yazdı.

Gazete “yani yaklaşık, 4,5 fcf doğal gaz barındıran Afrodit yatağındaki kadar” ifadesini kullandı ve kaynaklarının, keşfedilen yatağın “küçük olmasına karşın tamamen ticari olduğuna” dikkat çektiklerini belirtti.

Gazete haberine şunları da ekledi:

“Esasen, Kıbrıs MEB’indeki sondajlardan bugüne kadar elde edilen veriler, şu ana kadar hepimizin umut ettiği kadar büyük yatak olmadığını, küçük ve serpiştirilmiş halde ve şirketlerin kısa sürede değerlendirmesi zor yataklar bulunduğunu gösteriyor.”

Türkiye’ye, 6’ncı parsele gel daveti

Haravgi “6’ncı Parselle İlgili Haberi Sızdırdılar ve Toparlamaya Koşuyorlar… Enerji Bakanlığı 6’ncı Parselde Açıklanacak Bir Şey Yok Diyor” başlıklı haberinde Alithia gazetesinin 6’ncı parselde büyük bir doğal gaz yatağı keşfedildiği haberini sızdırması üzerine Enerji Bakanlığı’nın alelacele, bu aşamada açıklanacak bir şey olmadığını açıklamak zorunda kaldığını yazdı.

Alithia’nın, sondajlarla ilgili haberinin Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın Doğu Akdeniz’e demir almaya hazırlandığı bir dönemde yayınlandığına dikkat çeken uluslararası ilişkiler uzmanı Haralambos Hrisostomu “sanki Türkiye’ye Kıbrıs MEB’ine gel, 6’ncı parselde sondaj yap daveti yapılmıştır” dedi.

Habere göre Hrisostomu “Türkiye 6’ncı parselin kuzey bölümünde sondaj yapar da gaz bulursa, bu çok kötü bir gelişme ve Ankara için büyük bir zafer olur çünkü böyle bir gelişmede taksim edilmiş bir Kıbrıs MEB’inden söz ediyor oluruz” ifadelerini kullandı.