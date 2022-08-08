“Mücahitlerden özür dilenmeli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, piyango biletleri üzerine hata sonucu basılan yanlış fotoğrafın “kamuoyunda büyük tepki çektiğini, özellikle de Erenköy mücahitleriyle Erenköylülerin kırıldığını” belirterek, görevde bulunan siyasilere yarın yapılacak Erenköy şehitlerini anma töreninde Erenköy mücahitlerinden ve ailelerinden özür dilemeleri çağrısını yineledi. Özersay, “Özür dilemek bir erdemdir” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay yaptığı yazılı açıklamada, daha önce parti olarak yaptıkları çağrıyı 8 Ağustos arifesinde de yinelemek istediklerini belirterek, “Görevde bulunan siyasilere yarın yapılacak Erenköy törenlerinde Erenköy mücahitlerinden ve ailelerinden özür dilemeleri” çağrısında bulundu.

“Piyango biletleri üzerine hata sonucu basılan fotoğrafın kamuoyunda büyük tepki çektiğini ama özellikle de Erenköy mücahitleriyle Erenköylülerin kırıldığını” belirten Özersay, “Evet ortada bir kasıt ya da kötü niyet yoktu ama buna rağmen özür dilemek bir erdemdir, bir nebze olsun acıyı hafifletir” ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni'nde Halkın Partisi olarak kendilerinin de hazır bulunacağını belirten Özersay, Erenköy Direnişini kutlayarak “Bu uğurda mücadele etmiş olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.