‘Ülke zarara uğratıldı’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası öncesi yaşananlara sert tepki gösterdi ve ‘Bunun adı maskaralıktır’ dedi. Ülkenin zarara uğratıldığını savunan Erhürman, şunları ifade etti, “İhalesiz akaryakıt alımına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Sebep: "Gerekli akaryakıt temin edildiği için ihtiyaç kalmadı"! Aslında sebep bu değil! 20 Mayıs 2022'de ihalesiz akaryakıt alımı için ilk yasa gücünde kararname çıktı. CTP olarak bunun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtık. Başsavcılık, kararnamenin açıkça anayasaya aykırı olduğunu gördüğü için savunma yapmayacağını söyledi. Tam ara emrinin görüşülme günü geldi, yasa gücünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Amaç, davanın konusuz kalmasını sağlamaktı! Dava konusu kararname yürürlükten kaldırıldığına göre davanın konusu kalmamıştı ve Mahkeme ara emri talebimizi görüşemeyecekti

Hemen ardından ihalesiz akaryakıt alımına ilişkin "yeni" bir yasa gücünde kararname çıkarıldı. Bunun da Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla CTP olarak yine dava açtık. Başsavcılık yine savunma yapmadı. Pazartesi günü ara emri talebi görüşülecekti. Görüldüğü gibi, yine konusuz kalsın ve görüşülemesin diye Cumartesi günü bu da yürürlükten kaldırıldı.

Hani bu sözcüğün kullanılmasından ben de, bu hukuksuz işleri yapanlar da hoşnut değiliz ya! Üzgünüm ama bazen Türkçede başka bir sözcük karşılamıyor olan biteni! Bu yapılan, hukuk tanımazlığın maskaralığa dönüştürülmesinden başka bir şey değil! Bu hem davacı olarak bizlerle, hem Başsavcılıkla, hem de Mahkemeyle, aslında bu ülkenin anayasal düzeniyle dalga geçmektir!

Plan nedir? Uluslararası ihale gerçekleşene kadar yine ihtiyaç duyulduğunda "yeni" bir yasa gücünde kararname çıkararak ihalesiz alımı yapmak ve dava açıldığı takdirde bir kez daha "nasılsa alacağımızı aldık, ihtiyaç kalmadı" diyerek, o kararnameyi de yürürlükten kaldırarak ara emrini konusuz bırakmak mı? Bu "yöntem"in hukuka zerre saygı duymayan her "hükümet"in dilediği zaman Anayasa'yı ve ihale yasasını baypas edebileceği görülmüyor mu?”