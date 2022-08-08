Kahramanlara saygı duruşu

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, bugün düzenlenecek törenle anılıyor.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla sona erecek.

Mücadelenin mihenk taşı Erenköy Direnişi

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.

Töre: Hürriyetimize göz dikenlere Erenköy’ü anlatın

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkının hürriyetine göz dikenlere Erenköy’ü anlatın" dedi.

Töre, mesajında, Kıbrıs Türk halkının uzun ve nice badirelerle dolu tarihinde 8 Ağustos’un çok müstesna bir yeri olduğunu kaydederek, mücahidin, hürriyet uğruna neleri göze alabileceğinin, canları pahasına bayrağın gönderden inmesine razı gelmeyeceklerinin simgesi olduğunu vurguladı.

Erenköy’ün herhangi bir toprak parçası olmadığını, orada cereyan edenlerin, ulusal hafızada nakşedildiğini ve nesiller boyunca hatırlanacağını, gurur duyulacağını ve ilelebet saygıyla anılacağını belirten Töre, “Kıbrıs Türk halkının hürriyetine göz dikenlere Erenköy’ü anlatın… Ateşle sınanan Kıbrıs Türkü’nün nelere kadir olduğunu görsünler. Bugün bağımsız bir devletin, hür ve onurlu vatandaşları olarak yaşıyorsak, Erenköy’de şahadet şerbetini içenler ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

Başta şehitler ve gazileri, Erenköy direnişine silah, cephane ve teçhizat yardımı yapan Anavatan’ı saygı ve minnetle selamladığını ifade eden Töre, canını hiçe sayarak soydaşlarını kurtarmak için uçağı ile Kıbrıs semalarına gelen ve büyük bir zulüm ile katledilen Cengiz Topel’in asla unutulmayacağını söyledi.

Şan: Dönüm noktası

Maliye Bakanı Alişan Şan, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Şan mesajında, Şanlı Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde “tarihi dönüm noktalarından” biri olduğunu vurguladı.



Üstel: En şanlı direnişlerden biri

Başbakan Ünal Üstel, Erenköy Direnişi'nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Üstel, mesajında, “Kıbrıs Türkü'nün toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünü şerefle idrak ederken, bu direniş sırasında şehit düşenleri bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Başbakan Üstel mesajında devamla özetle şunları kaydetti:

“Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk tarihindeki en şanlı direnişlerden biridir. Bu direniş, onurlu tarihimizin altın sayfalarında yer alan, 1964 yılında yurtdışında öğrenim gören gençlerin canlarını hiçe sayarak vatan topraklarını korumak uğruna ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık destanıdır. Mücadele yıllarında Anavatan Türkiye ile kurduğumuz bu kopmaz bağ bugün daha da güçlenmiştir. Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda var olmaya, inanç ve kararlılıkla devletimizi yaşatmaya, halkımızı daha ileriye noktalara taşımaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Erenköy Gazilerimizi, ayrıca tarihimizin bu en anlamlı mücadelesinde yer alan ve destek veren tüm mücahit ve mehmetçiklerimizi minnetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.”



Ertuğruloğlu: Rumların tavsiyelerine ihtiyacımız yok

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in Maraş konusundaki açıklamalarına yanıt vererek “Hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyacımız yoktur” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, GKRY Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in Maraş konusunda düzenlenen bir etkinlikte Kıbrıs Rum liderliğinin hedefinin, KKTC’yi ele geçirmek olduğunu açıkça ifşa ettiğini belirtti.

Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkını tahakkümü altına almayı amaçlayan bu politikasının, sahte bağlılık gösterdiği “siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federal” çözüm modelinin denenerek başarısızlıkla sonuçlanmasının yolunu açtığını kaydeden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Bu politika, Kıbrıs Türk halkının Adamızda ancak ‘azınlık’ olarak yaşayabileceğini gösteren sakat anlayışın ürünüdür. Sözde ‘ılımlı’ bir siyasetçi kabul edilen Kasulidis de diğer tüm Rum siyasi elitler gibi, Kıbrıs konusunun çözümünü Rum devletinin devamında, KKTC’nin ise ortadan kalkmasında görmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından empoze edilen federal çözüm modelini ise bu hedefe ulaşmanın bir aracı olarak kullanmaktadır.

Kasulidis ve diğer Rum yetkililerin, ülkemizi ilgilendiren konularda tek söz sahibinin KKTC Devleti olduğunu anlamalarını ve bu Devletin kendilerinin tek muhatabı olduğunu bir an önce hazmetmelerini şiddetle tavsiye ederim.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, eşit kabul edilmeyen taraflar arasındaki görüşmelerin bir sonuca varmadığının tecrübeyle sabit olduğunu belirterek, aynı şartlarda bir sürecin, Kıbrıs Türk halkını içinde bulunduğu zor şartlara mahkum etmekten başka bir anlam taşımayacağını ifade etti.

Ataoğlu: Destansı mücadele

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nde sergilenen “destansı mücadelenin Kıbrıs Türk halkının huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmasının temelini oluşturduğunu” belirtti.



Oğuz: Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 8 Ağustos Erenköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,

Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgülük mücadelesinde çok önemli bir yeri ve önemi olduğunu vurguladı.



TMT Mücahitler Derneği: Onur ve gururla anıyoruz

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 58’inci yıl dönümünde Erenköy Direnişini onur ve gururla andıklarını belirtti.

Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk’ünün Anadolu’ya açık tek penceresi durumunda olan Erenköy bölgesinin TMT’nin en önemli ikmal merkezi olduğu, ilk bereketin buradan başladığı ve diğer sancaklara ulaştırıldığı kaydedildi.

Ömürlü: Tarihini unutan bir millet…

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Ömürlü, mesajında “Şanlı Erenköy Direnişinin 58’inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz diyerek, “Şanlı Erenköy Direnişi, Türklük destanının yazıldığı ve tarihe geçen kahraman Türk gençlerinin, bir vatan sevgisi savunmasında gösterdiği fedakarlık, üstün cesaret ve mücadelenin mihenk taşıdır” ifadelerine yer verdi.

“Genç nesillerimiz unutmayınız ki; Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Tarihini unutan bir millet, başka milletin avı olur.” Tarih: Bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insanların nasıl geleceği olmazsa, tarihini bilmeyen milletlerin de geleceğinin olması mümkün değildir” diyen Ömürlü, “Bu duygu ve düşüncelerle canlarını seve seve veren, bizlere bu vatan topraklarını miras bırakan aziz Şehitlerimizi, rahmetle anar, gazilerimize şükranlarımızı sunarız” dedi.

