‘Durum kötü’

Hüseyin ÇİÇEK

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Mazotun pahalı olması taksi tarifelerini de etkiledi, yüksek fiyatlardan dolayı yolcu bulamayan birçok taksici durağa gitmezken, durakta yolcu bekleyen az sayıda taksici de günde bir iki yolcu taşıyarak günü kapatıyor. İşlerin oldukça kötü olduğundan yakınan taksiciler, Gazimağusa şehiriçi tarifesinin ortalama 50 ile 60 TL arasında değiştiğini ifade ederken, Gazimağusa’dan Ercan’a ise 6 yüz ile 6 yüz 50 TL arasında yolcu taşıdıklarını, ancak bu fiyatların bile kendilerini kurtarmadığını belirtti.

Ne dediler

Mahmut Çoşkun: İşler çok kötü durumda, yaz ayının da gelmesiyle öğrencilerin burada olmaması bizi daha da zor duruma soktu. Mazot fiyatlarının fahiş olması da bizi etkiliyor, mazot şu an 24 TL civarı ancak biz taksimetreyi 18 TL’den açıyoruz, bu da şehir içi ortalama 50 TL gibi bir tarife demek. Ercan Havalimanı’na en uygun 6 yüz TL’den yolcu taşıyabiliyoruz, ancak bu fiyatlar bile bizi kurtarmıyor. Tüm taksici arkadaşların hali perişan!

Haldun Abuhawila: İşler kötü, bazen 3 saatte bir yolcu alabiliyoruz. Turist gelmezse işimiz çok zor. Bu yıl ben Türkiyeli öğrenci taşıdığımı hatırlamıyorum, mazota bağlı olarak yükselen fiyatlarda taksilerimize kimse binemiyor. Benzine indirim uygulanırken mazot yerinde sayıyor, şehir içi 50 ile 60 TL yolcu taşırken, Ercan’a 6 yüz TL civarı gidiyoruz. Bu fiyatlar bizi kurtarmazken, müşteriler de haklı olarak fiyatları fahiş buluyor.

Mustafa Alan: İşler zayıf, mazot pahalı, dolayısıyla tarifeler de pahalı… Önceki gün bir yolcuyu şehir içinde 2 ayrı yere götürdüm. Taksimetre 100 TL göstermesine rağmen ben 80 TL talep ettim, tartıştık, fiyatı çok fahiş buldu. Müşteriler de haklı ancak bizi bu fiyatlar bile kurtarmıyor. Sorun mazotun oldukça pahalı olmasıdır. Bırakın araç yenilemeyi, tamir bile yaptıramıyoruz, parça değişemiyoruz. Taksicilerin durumu oldukça perişan, bu böyle devam edemez.

Fikret Tat: İşler maalesef zayıf, bunun nedeni; mazot fiyatları oldukça yüksek ve benzine indirim olmasına rağmen mazotta ucuzlama yok, bizim araçlarımız Mercedes… Servisini en az 5 bin TL’ye yapıyoruz ve araç parçalarımız Euro üzerinden. Taşıyacak yolcu bulamıyoruz, şehir içi tarife 50-60 TL civarı… Ercan Havalimanı ise 6 yüz-7 yüz TL arası… Fiyatlar müşterilere göre fahiş ancak bizi kurtarmıyor. Bunun sadece 3 yüz TL’si mazot, geriye kalan araç yıpranması, sigorta vs, devletten bize herhangi bir teşvikte yok, taksiciler olarak çok zor durumdayız.