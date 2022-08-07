Gülşah’a ‘like’ yağdı

Tanınmış işkadını, eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, dün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınlarken “Norveç denizi güzelmiş” ifadesini kullandı. Manavoğlu’nun fotoğrafı kısa sürede yüzlerce like (beğeni) aldı.

Milletvekili olduğu dönemde, ülkede yaşanan olumsuzlukları protesto amacıyla meclis kürsüsünden gömleğini çıkarması konusunda sayısız çağrı alan Manavoğlu, bunu yapmaktan geri durmuştu.

Son seçimlerde Halkın Partisi’nden aday olan ve kazanamayan Manavoğlu, zaman zaman ilginç paylaşımlar yaparak, dikkatleri üzerinde topluyor. Manavoğlu’nun renkli kişiliği de büyük destek görüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022, 10:16