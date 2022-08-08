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Nağmeler dile geldi

“Haydi Abbas Vakit Tamam" diyerek sahneye çilingir sofrasını kurduran Mustafa Keser, Merit Liman Hotel müşterilerine müzik ziyafeti sundu

Nağmeler dile geldi

Sahnelerin usta ismi, sevilen sanatçı sanatçı Mustafa Keser geçtiğimiz cumartesi gecesi Merit Liman Hotel’de kelimenin tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu.
Sevilen şarkıları peş peşe sıralayan sanatçı, dinleyenlerini kimi zaman romantik bir yolculuğa çıkardı kimi zamanda hareketli ezgilerle oynattı.
Gelenek haline getirdiği   “Haydi Abbas Vakit Tamam" şarkısından sonra sahneye çilingir sofrası kurdurtan sanatçı, sevenleriyle hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendirdi.
Esprilerin havada uçuştuğu konserde  enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, tüm misafirlerin arasında  dolaşıp şarkılarını seslendirdi.

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