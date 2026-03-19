Ağır saldırı altında

Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayotu’nun kurduğu “Amesi Dimokratia” partisinin milletvekilli adaylarından bazıları hakkında ciddi suçlara karıştıkları iddiaları gündeme geldi.

Fileleftheros gazetesi; DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Fidias’ın partisinin milletvekili adaylarından bazılarının ciddi suçlara karıştıklarını, hatta bir tanesinin uyuşturucu madde bulundurmaktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hapis yattığı iddialarını gündeme getirdiğini, adı geçen adaylardan Valeri Tarapai’nin ise KKTC’de hapis yattığını kabul ettiğini yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Papadopulos, “Amesi Dimoktratia” partisinin üç milletvekili adayının ciddi suçlara karıştığını iddia ederek, bu adaylardan birinin KKTC’de uyuşturucu ticaretinden hapis yattığını, bir diğerinin yalan beyanla gelir elde etmek suçlamasıyla sorgu altında olduğunu ve üçüncü şahsın ise yüzlerce kişiyi dolandıran biri olduğunu açıkladı.

Gazete, Papadopulos’un açıklamasında adı geçen Valeri Tarapai’nin ise dün bir açıklama yaparak, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan KKTC'de hapis yattığını kabul ettiğini yazdı.

Tarapai açıklamasında, söz konusu suçu işlediği dönemde 19 yaşında olduğunu ve kandırıldığını iddia ederek, KKTC’de iki yıl hapis yattıktan sonra iyi halden tahliye olduğunu belirtti.

Tarapai ayrıca, Güney Kıbrıs’ta sicilinin temiz olduğunu da ifade etti.

