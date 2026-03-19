Zam fırtınası

Ömer KADİROĞLU

Sebze ve meyve fiyatlarının bayram öncesinde yükselişe geçmesi vatandaşlardan tepki gördü. Girne Çarşamba Pazarında domates ve salatalık 140 liradan, taze fasulye 300, bezelye 180, kolakas 150 liradan, ayrellinin bağı 250 liradan satıldı. Mevsim meyvesi olan çileğin fiyatı 300 lirada kaldı.

Diyalog muhabirine konuşan tüketiciler, bayram sofrasını zenginleştirmek için daha çok çeşit meyve almak istediklerini, ancak fiyatların buna izin vermediğini söyledi. Vatandaşlar “bir yandan savaşın üzüntüsü, diğer yandan zamların etkisiyle buruk bir bayram geçiriyoruz” dedi. Yabancılar da özellikle çilek fiyatlarından şikayet etti.

Ne dediler…?

Bengi Aslan

“Pazardan bayram için alışveriş yapmaya geldik. Meyve ve yeşillik aldık ancak fiyatlar normalin üzerinde gibi görünüyor. Bir de fiyat dengesizliği vardır. Pazar yerinde pahalı olan ürünler kuru yemişlerdir. Yakın zamanda Türkiye’den geldim ve orada iç badem fiyatı 300-350 lira civarında ancak burada 550 lira. Bayramda aile büyüklerimizin yanında evde olacağız. Bir yere gitmenin maliyeti gerçekten çok yüksek ve karşılamak zorlaştı. Ülkede ne yazık ki bir bayram havası yoktur. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve doğru düzgün yönetilmeyen ülke halka mutsuzluk olarak yansıyor. Gülümseyerek alışveriş yapabilen kimse yoktur.”

Hasibe Sabahoğlu

“Pazardan yeşillik ve meyve almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Pazar yerinde domates 150-180 liraya satılıyor. İhtiyaçlarımız azar azar almak zorunda kalıyoruz. Bayramda evdeyiz. Bayram soframızda kavurma olacak. Ülkede turist olarak gelip bayramı geçirecek insanlar var ancak buranın yerlisinde bayram havası yok. İnsanlar pahalılıktan dolayı mutsuzluk içindedir ve kimsenin yüzü gülmüyor.”

Süheyla Yıldız

“Pazar yerinde fiyatlar biraz pahalı görünüyor. Bayramda evdeyim. Bayramda soframda muhtemelen tavuk olacak. Artık bayram falan fark etmiyor. Ha bayram günü ha cumartesi ha pazar hiç fark etmiyor.”

Ünsal Özbilenler

“Pahalılıkta güneyi geçtik. Her istediğimizi alamıyoruz. Pazar yerinde domates, salatalık ve çileğin fiyatını anormal buluyorum. Çilek üretimi var ancak fiyatı çok yüksek ve insanlar alamıyor. Bayramda evdeyiz. Soframızda sebze olacak çünkü et çok pahalıdır. Bir kilo kıyma bin 400 lira oldu, bu nedenle pek alamıyoruz. Avrupa’nın en pahalı ülkesi olduk. İnsanların cebi dolu olduğu sürece her gün bayramdır. Etrafımızdaki ülkeler savaş içinde, donanmalar Rum tarafında, güneye ve Türkiye sınırlarına füzeler düşüyor ve Müslüman ülkeler Hristiyan ülkeler tarafından bombalanırken ben nasıl bayram yapayım?”

Seyit Çetin Kadılar

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar normal görünüyor ancak birçok kişi bu fiyatlar nedeniyle alışveriş yapamıyor. Pazar yerinin en pahalı ürünleri bence kuru yemişlerdir. Bayramda İngiltere’ye çocuklarımın yanına gideceğim. Ülkede pahalılık nedeniyle geçim derdine düşen vatandaşlar bayram havasında değil.”

Figen Altuni

“Marketlerle pazar arasında pe bir fiyat farkı yoktur. Pazar yerinde en pahalı ürün çilektir. Bir kilo çileğe 300 lira vermek istemediğim için almadım. Bayramda evdeyiz ve soframızda da kısmette ne varsa o olacaktır. Ülkede bir bayram havası yok çünkü hem ekonomik şarlar hem de orta doğudaki savaş insanları tedirgin ediyor. İki haftadır pazarda bile eskisi gibi insan yoktur.”

Songül Uğurak

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar pahalıdır. Neye elimizi atsak 150 liradan başlıyor. Pazar yerinde her şey pahalı ancak meyveler çok daha pahalıdır. Bayramda aile ziyaretleri ile geçireceğiz ve soframızda tepsi kebabı, lahmacun, sütlaç, gömeç ve kek olacaktır.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çağla Badem: 500 TL

Üzüm: 400 TL

Çilek: 300 TL

Şeftali: 300 TL

Erik: 300 TL

Taze Fasulye: 300 TL

Ayrelli: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Armut: 200 TL

Kivi: 180 TL

Bezelye: 180 TL

Ananas: 150 TL

Kolokas: 150 TL

Taze Bakla: 150 TL

Domates: 140 TL

Salatalık: 140 TL

Nar: 130 TL

Elma: 120 TL

Patlıcan: 120 TL

Kabak: 100 TL

Pancar: 80 TL

Muz: 75 TL

Çiçek Lahana: 70 TL

Havuç: 60 TL

Portakal: 60 TL

Mandalina: 60 TL

Limon: 50 TL

Enginar: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 30 TL

Marul: 30 TL

Kuruyemiş fiyatları

İç Fındık: 1.350 TL

Antep Fıstığı: 1.000 – 1.350 TL

Kabuklu Ceviz: 800 TL

Karışık: 800 TL

Kabuklu Fındık: 700-750 TL

Fildişi: 550-650 TL

Kabuklu Badem: 650 TL

İç Badem: 500 TL

Kabak Çekirdeği: 400 TL

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026, 09:39