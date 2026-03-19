‘Halkımız rahat olsun’

Üstel’e ziyaretinde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

Üstel ve Dinçyürek, şantiye alanını gezerek, yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, bir sözü daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden beri sağlıkta yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini planladıklarını belirten Üstel, Dikmen Sağlık Merkezi’nin de bu projelerden biri olduğunu kaydetti. Üstel, projelerin zamanında tamamlanması için denetimlerin süreceğini de söyledi.

Üstel, Dikmen’in her geçen gün büyüyen bir yerleşim bölgesi olduğunu ifade ederek, artan nüfus nedeniyle bölgeye hizmet verecek yeni bir sağlık merkezine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Merkezin yalnızca Dikmen’e değil, çevre köylere de hizmet vereceğini belirten Üstel, sağlık ocağının yılsonu tamamlanmadan bölge halkının hizmetine açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üstel, 2025 yılını sağlıkta temellerin atıldığı yıl, 2026’yı ise sağlık tesislerinin kapılarının halka açılacağı yıl olacağını belirterek, hükümetin önceliğinin seçim değil halka hizmet ve icraat olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için tüm tedbirleri alındı

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Üstel, Körfez’de süren savaşın ülkeye de etkileri bulunduğunu belirterek, hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının rahatlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın güvenlik konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Üstel, Rum tarafının çeşitli ülkeler tarafından askeri yığınak yapıldığını belirtti; “barut fıçısı” değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, buna karşın Türkiye’nin aldığı tedbirlerin eleştirilmesini doğru bulmadığını söyleyerek, Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından doğan garantörlük hakkını kullandığını vurguladı.

Yeni bir sağlık merkezi için çalışmalar başladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yaklaşık bir yıl önce Başbakan’ın verdiği görev doğrultusunda Dikmen’de bölge halkına daha kapsamlı hizmet verecek yeni bir sağlık merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

18 Ekim öncesinde tamamlamayı planlıyoruz

Bulduk İnşaat sahibi Fatih Bulduk ise Dikmen Sağlık Merkezi’nin yaklaşık 700 metrekarelik alana kurulduğunu söyledi; merkezde üç doktor odası, bir diş hekimi odası, laboratuvar, eczane, EKG odası, pansuman bölümü, ambulans merkezi, ilaç depoları ve müşahede alanlarının yer alacağını belirtti.

Aşağı Dikmen Muhtarı Kaan Güçsav da söz alarak, bölgede sağlık merkezinin eksikliğinin yaşandığını kaydetti; bölge halkı olarak çalışmaları takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Güçsav, bölgede sağlanan ambulans hizmeti için de teşekkürlerini sunarak, “2026 yılının sağlık yılı olacağı” sözünün yerine getirildiğinin görüldüğünü ifade etti.

